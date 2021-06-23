"Лимонад" закончился так и не начавшись. Праздник в Калуге отменили
В Калуге отменили Летний молодежный день «Лимонад», который должен был состояться 27 июня. Об этом сообщили в областном молодежном центре в среду.
- В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в нашем регионе в стране в целом мероприятие переносится на неопределенный срок, - отметили в ведомстве.
Ранее, напомним, в Тульской области отменили фестиваль «Дикая мята».
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