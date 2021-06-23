"Лимонад" закончился так и не начавшись. Праздник в Калуге отменили

В Калуге отменили Летний молодежный день «Лимонад», который должен был состояться 27 июня. Об этом сообщили в областном молодежном центре в среду.

- В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в нашем регионе в стране в целом мероприятие переносится на неопределенный срок, - отметили в ведомстве.

Ранее, напомним, в Тульской области отменили фестиваль «Дикая мята».