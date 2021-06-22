В Калуге пройдёт молодёжный день «Лимонад»

В воскресенье, 27 июня, мы будем отмечать День молодёжи. В рамках этого праздника на площадке у музея космонавтики состоится Летний молодёжный день «Лимонад».

Программу праздника организаторы сравнили с ингредиентами одноимённого напитка.

Утренняя программа, или первый ингредиент - «Обучающий компот», начнется в 11:00 и включает в себя:

лекцию на космическую тематику

мастер-классы по созданию принтов на одеже, аквагриму, спортивным тренировкам Yoga Fit и Tabata,

различные спортивные игры и активности

Вечерняя программа, или второй ингредиент «Творческий морс», начнётся в 18:00.

В программе этого блока:

спортивные батуты и возможность потренироваться в специальных ботинках Кенгу Джампс

VR-зона

ориентирование на местности на площадке центра спортивного туризма.

Также в Амфитеатре под ракетой пройдет танцевальный фестиваль Dance Battle. А на вертолетной площадке набережной Яченского водохранилища организуют выставку тюнинговых автомобилей.



Завершится День молодёжи выступлением кавер-группы «ПряникBand» и огненным шоу. Подробнее – на странице праздника в нашей афише.