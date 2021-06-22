В Калуге пройдёт молодёжный день «Лимонад»
В воскресенье, 27 июня, мы будем отмечать День молодёжи. В рамках этого праздника на площадке у музея космонавтики состоится Летний молодёжный день «Лимонад».
Программу праздника организаторы сравнили с ингредиентами одноимённого напитка.
Утренняя программа, или первый ингредиент - «Обучающий компот», начнется в 11:00 и включает в себя:
- лекцию на космическую тематику
- мастер-классы по созданию принтов на одеже, аквагриму, спортивным тренировкам Yoga Fit и Tabata,
- различные спортивные игры и активности
- Вечерняя программа, или второй ингредиент «Творческий морс», начнётся в 18:00.
В программе этого блока:
- спортивные батуты и возможность потренироваться в специальных ботинках Кенгу Джампс
- VR-зона
- ориентирование на местности на площадке центра спортивного туризма.
Также в Амфитеатре под ракетой пройдет танцевальный фестиваль Dance Battle. А на вертолетной площадке набережной Яченского водохранилища организуют выставку тюнинговых автомобилей.
Завершится День молодёжи выступлением кавер-группы «ПряникBand» и огненным шоу. Подробнее – на странице праздника в нашей афише.
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