В калужском Театре кукол назначен новый директор

В Театре кукол назначен новый директор. С 13 октября эту должность занимает Алексей СОКОЛОВ, сообщает управление культуры Калуги.

- Алексей Владимирович Соколов имеет два высших образования: юридическое и театральное, - рассказали там. - Предыдущее место работы: управление культуры города Калуги.

В октябре Театр кукол работает по обычному расписанию, хотя в ТЮЗе спектакли отменили из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Алексей Соколов.

Как мы ранее рассказывали, 8 мая 2020 года скоропостижно скончался предыдущий директор театра Сергей Мазин. Ему было 48 лет.