Калужский ТЮЗ объяснил отмену спектаклей

Как мы уже рассказывали, в Калуге Театр юного зрителя отменил все спектакли в октябре. В среду, 14 октября, администрация театра опубликовала комментарий по данной ситуации.

- Калужский областной театр юного зрителя в течение октября прикладывает все усилия для того, чтобы максимально обезопасить свою публику всех возрастов. Театр жив-здоров и, отменив все спектакли в октябре, продолжает работать над своими постановками, как теми, что уже полюбились калужанами и гостям города, так и новыми, встреча с которыми еще впереди. Все встречи со зрителем театр перенес на ноябрь, а пока, наблюдая за реалиями повседневной жизни и координируя свои действия со сложной эпидемиологической ситуацией в городе, администрация ТЮЗа взяла тайм-аут. Театр дает возможность калужанам позаботиться о своем здоровье, призывая не пренебрегать рекомендациями органов власти и санитарных учреждений региона, чтобы во всеоружии встретить вторую волну пандемии covid-19. Будьте здоровы, дорогие калужане! ТЮЗ ждет вас всех в ноябре!

Напомним, в последние дни в Калужской области фиксируется максимальный прирост заболевших коронавирусом за последние четыре месяца.