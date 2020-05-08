В Калуге умер директор Театра кукол

В пятницу, 8 мая, в Калуге скоропостижно скончался 48-летний директор Театра кукол Сергей МАЗИН. Об этом сообщает администрация калужского театра.

- Он был талантливым руководителем, отзывчивым, внимательным человеком, - рассказали коллеги Мазина. - Мы навсегда запомним его жизненную энергию, высокие душевные качества. Коллектив театра выражает искренние соболезнования родным и близким.

О причинах смерти пока не сообщается.