Разыгрываем авторский отпечаток фотографа Алёны Кочетковой

В Калужском Доме музыки до 7 апреля открыта выставка фотографий призера самого престижного конкурса фотожурналистики World Press Photo Алёны Кочетковой «Истоки». Выставка включает избранные фотопроекты, созданные за последние 10 лет. Она уже вызвала большой интерес у калужан и никого не оставляет равнодушным.

4 апреля в 18:30 в Доме музыки состоится творческая встреча с Алёной Кочетковой, на которой она представит и другие проекты, не вошедшие в выставку, но отмеченные призами крупнейших международных фотоконкурсов и расскажет об особенностях их съемки.

Алёна Кочеткова - фотограф, преподаватель фотоискусства в фотостудии «Улыбка» ДШИ №2 им. С. С. Туликова. В коллекции Алёны множество международных и всероссийских профессиональных наград, среди которых ГРАН-ПРИ международного конкурса им. Андрея Стенина, крупнейшего из проводимых в России.

Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем отпечаток фотографии из серии «Предчувствие», формат 20x30 см на твердой основе. Итоги будут подведены 3 апреля, приз можно будет получить на творческой встрече 4 апреля. Подробнее по ссылке на сообщество.