«Великолепный рогоносец»: для широкого просмотра не рекомендуется

Исполнители главных ролей Елизавета ЛАПИНА и Леонид КЛЁЦ. Перед ними поставлена сложнейшая задача — показать, как безумие разрушает любовь.

Если вы ходите в театр исключительно ради того, чтобы отдохнуть, развлечься и выйти из зала с ощущением, что мир прекрасен, то «Великолепный рогоносец» вам точно противопоказан. Здесь вас как следует встряхнут, затем вывернут наизнанку и даже не вознаградят за душевные терзания хэппи-эндом. Кстати, автор пьесы, бельгийский драматург Фернан Кроммелинк в этом плане поступил более гуманно по отношению к читателям и подарил-таки им некоторую надежду на относительно счастливое будущее своей главной героини.

Владимир Хрущёв увидел финал иначе. Анонсируя «Великолепного рогоносца» в социальных сетях, он честно предупредил: «Спектакль, который не для всех. Рекомендован для просмотра только подготовленному зрителю».

Леонид, Елизавета и Тамара

Пьеса «Великолепный рогоносец» написана в 1921 году. Российские режиссёры обращаются к ней нечасто. Впервые это сделал Мейерхольд в 1922-м. Второй раз пьесу поставил в 1994-м в театре «Сатирикон» Пётр Фоменко. В инсценировке Хрущёва эта история происходит в наши дни. Вероятно, режиссёр сделал это для того, чтобы доказать актуальность сюжета.

Главные герои — поэт, сочинитель любовных писем Бруно (Леонид Клёц) и его красавица-жена Стелла (Елизавета Лапина). Супруги безумно любят друг друга, но в какой-то момент Бруно охватывает всё более безумная ревность: он уверен, что Стелла ему неверна. История заканчивается трагически. Нет, Бруно не задушит жену, как это сделал другой всемирно известный ревнивец Отелло. Дездемоне в каком-то смысле даже повезло: её жизнь не превращается в ежедневный омерзительный кошмар.

Перед Леонидом Клёцем поставлена сложнейшая задача — показать за короткий промежуток времени, как с его героем происходит чудовищная трансформация: из нежного, влюблённого, обаятельного мужчины — в жестокого тирана, почти маньяка. И с этой задачей Клёц справляется блестяще. Ему удаётся передать все оттенки перехода из одного состояния в другое.

Героиня Лизы Лапиной вызывает огромное сочувствие и отчасти непонимание: до какой степени нужно раствориться в любимом мужчине, чтобы забыть о чувстве собственного достоинства и позволять делать с собой всё, что угодно? Нежная, лёгкая — такая Стелла в начале спектакля. Грубая, вульгарная, в ужасном рыжем парике, напоминающая девку из публичного дома, — в середине. Уставшая, раздавленная, измученная — в финале.

Вообще, наблюдать за актёрским дуэтом Леонида Клёца и Елизаветы Лапиной очень интересно. В их совместных сценах много нежных прикосновений, чувственности, но они очень деликатные, без малейшего намёка на пошлость.

В спектакле есть ещё один персонаж — кормилица, — который заслуживает отдельного упоминания. Роль второго плана, но в исполнении Тамары Глеклер она получилась яркой и запоминающейся. Актриса воплотила образ лучшей на свете мамы, в объятиях которой хочется укрыться, чтобы снова поверить, что мир прекрасен и создан для тебя одной. Невероятной нежностью наполнена сцена, где кормилица расчёсывает волосы Стеллы и вплетает в них, как в её детстве, атласные розовые ленты и утешает, заговаривает: «Мы найдём тебе другого — того, кто будет беречь тебя и любить». В финале этого фрагмента зал взорвался аплодисментами.

Театр-представление

«Великолепный рогоносец» очень интересен с точки зрения художественного-музыкального-технического воплощения. Это настоящий театр-представление, который так любит Владимир Хрущёв.

Декорации и костюмы придумала молодой художник Дина Тарасенко. Мультимедийным наполнением постановки занимался Андрей Горлачёв. Сцена оформлена в виде дорого обустроенной кухни-гостиной с панорамными окнами во всю стену и полупрозрачной крышей. Но по мере развития действия декорации всё больше напоминают то ли клетку, то ли тюремную камеру. Это ощущение ещё более усиливает задник сцены, который одновременно служит огромным экраном. На него транслируется изображение с четырёх видеокамер, установленных на сцене и работающих в режиме онлайн. В какой-то момент кажется, будто ­наблюдаешь за героями через увеличительное стекло.

Этот экран — датчик их эмоционального состояния. Когда Стелла и Бруно счастливы, над ними — звёздное небо и цветущий сад. ­Затем, по мере того, как героя Леонида Клёца охватывает безумие, они сменяются кадрами растекающейся в воде капли крови, видеороликами с митингов.

Во втором действии атмо­сферу нереальности происходящего, затянувшегося дурного сновидения создают карнавальные костюмы и маски, надетые актёрами. Они двигаются, как ожившие мертвецы, — заслуга хореографа Ксении Голыжбиной, поработавшей над пластикой артистов. Она же поставила для спектакля несколько танцевальных номеров, которые придают действию динамичность, но при этом делают его несколько похожим на студенческий капустник.

Отмечу музыкальное оформление постановки. Много живой инструментальной музыки в исполнении группы «Родные и близкие», а также вокальных композиций, исполненных актёрами на французском, немецком и английском языках.

«Зачем так издеваться?»

В недавнем интервью нашему изданию Владимир Хрущёв говорил: «Путь создания добрых сказок не мой. Мне нравится выводить зрителя из зоны комфорта. Мне хочется, чтобы он, посмотрев мой спектакль, получил сильный эмоциональный шок».

В этом плане «Великолепный рогоносец» справляется со своей задачей успешно. Одна моя коллега после премьеры даже слегка возмутилась: «Зачем так издеваться над зрителями, да и над актёрами тоже?» На этот вопрос Хрущёв отвечает: «Мне хочется сказать: «Ребята, будьте бдительны, потому что мир устроен очень сложно и надо быть к этому готовым».

Первая реакция на увиденное: «В жизни так не бывает!» Но затем память подкидывает жуткую историю 26-летней жительницы ­Подмосковья Маргариты Грачёвой, которой ревнивый муж отрубил руки, и ещё несколько аналогичных сюжетов из криминальной хроники. Потом вспоминаются семьи некоторых знакомых, в которых до криминала, слава Богу, дело не дошло, но где мужья-­тираны изводят жён своими придирками и подозрениями вроде: «Для кого ты так ярко накрасилась?» или: «Почему ты сегодня пришла с работы на 5 минут позже?» Кому-то из женщин удалось вырваться из этого ада. Кто-то так и живёт в нём. Для них этот спектакль мог бы стать хорошей встряской, возможностью взглянуть на себя, на свою жизнь со стороны.

Эта статья была опубликована в №9 газеты «Калужский перекрёсток» от 27.02.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.