С «крэйсэра» на танк: военный боевик будут снимать под Калугой

15.01.2019 16:38 360

Окресности Калуги снова станут киноплощадкой. В селе Ильинское пройдут съёмки кинофильма «Боцман». 15 января киношники планировали осмотреть площадку, сделать фотосъемку натуры и декораций.

- Этот фильм о судьбе одессита-моряка, потерявшего семью, корабль, город, комиссованного по ранению и одержимого единственной целью – мстить, - рассказывается на официальной страничке фильма в «Фейсбуке». - Он вернется на фронт на собственном танке, купив его на собранные в госпитале деньги. Будет мстить, но внезапно вновь полюбит, и тогда его жизнь обретет новый смысл.

- Несмотря на трагизм ситуации вы будете много смеяться. Нет, это не комедия, но слушать без улыбки, как механик-водитель Боцман командует танкистами на «морском языке» невозможно. Весь экипаж танка знает «хто на крЭйсЭре бацька» и живёт по корабельным правилам, где Боцман непререкаемый авторитет, - отмечает съёмочная группа.

Кстати, деньги на тизер для фильма собирали всем миром. Съёмки пройдут на той же площадке, где снимался фильм «Ильинский рубеж».