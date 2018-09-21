Съёмки под Медынью: Мадянов травил матерные анекдоты, а Бардуков селфился с поклонницами

21.09.2018 16:52 515

В пятницу, 21 сентября, на полигоне кинокомплекса «Военфильм» под Медынью проходили съёмки массовых сцен фильма «Ильинский рубеж», на которые пригласили представителей СМИ.

На одной площадке оказались задействованы более 200 гражданских и более 160 военных. Не говоря уже об именитых актёрах:

Евгений Дятлов (полковник И.В. Стрельбицкий)

Роман Мадянов (генерал-майор В.А. Смирнов)

Алексей Бардуков (лейтенант А.И. Алёшкин)

Дмитрий Соломыкин (лейтенант А.Г. Шаповалов)

Даниил Спиваковский (инженер Углов)

Игорь Юдин (курсант ПАУ Митя Шемякин)

Александр Лобанов (капитан Андропов)

Глеб Данилов (курсант Славик Никитин) и другие.

Для съёмок фильма в чистом поле построили деревню, высадили деревья и засадили поле рожью. Избы настолько крепкие, что хоть заходи да живи. Напомним, что дома жертвовали жители области, отдавали их для съёмок совершенно безвозмездно.

Звёздный актёрский состав с раннего утра на площадке: одни неспешно попивают кофе, другие – торопливо повторяют слова, третьи - настолько вжились в свои роли, что и при выключенных камерах не выходят из образов – взгляд суровый и одновременно грустный, будто они в любую минуту готовы принять бой.

Большинство артистов окружили Романа Мадянова. Он, развалившись на своём стуле, травит байки.

Анекдоты, забавные истории из жизни, приправленные лёгкой матерщиной, сыплются из него, как из рога изобилия. Реквизитор в это время надевает Мадянову на руку часы. Глядя на это действие, актёр тут же вспоминает анекдот:

Идет мужик по улице и тащит в каждой руке по громадному чемодану. Прохожие решили над ним подшутить:

- Который час, не подскажешь?

Мужик поставил чемоданы на землю, посмотрел на часы:

- 15 часов 38 минут, 44 секунды, 52 микросекунды, 16 наносекунд.

- Какие замечательные у вас часы!

- Ну да, только батарейки [падшая женщина] тяжёлые, – под общий гогот заканчивает Мадянов.

Мимо проносят клетку с курами и Мадянов тут же рассказывает анекдот про международный конкурс среди несушек.

Проходит смотр кур-несушек. Выходит на подиум французская курочка - вся такая красивая, расфуфыренная.

Комиссия ей вопрос задает:

- Сколько у тебя любовников?

- (с чувством собственного достоинства) Пятнадцать.

- Сколько яиц в месяц несешь?

- Сто пятьдесят.

Выходит на подиум английская, вся в строгом классическом стиле, в бантиках.

- Сколько у тебя любовников?

- (высокомерно) Двадцать.

- Сколько яиц в месяц?

- Двести.

Выходит на подиум русская курица, вся какая-то взлохмаченная, перья во все стороны, когти не накрашенные.

- Сколько у тебя любовников?

- (на выдохе) ПИСЯТ!

- Сколько яиц в месяц несешь?

- ПИЦОТ!!

- Слушай, ну у тебя такие показатели, ты бы уж могла бы себя как то в порядок привести...

- А когда? То [занимаюсь сексом], то несусь!

А в это время девушки подходят к Бардукову и просят сделать с ними фото на память. Более скромные не спрашивают, а, стоя в сторонке, просто фотографируются на фоне именитых артистов.

- Кругом, становись! – после этого окрика на площадке строятся военные.

- Пряжка должна быть на пупке!

- Подайте знак массовке, чтобы кто-то вешал флаг!

- Эй, выйдите из кадра! Тишина на площадке!

Все суетятся, бегают, смеются, но как только начинаются съёмки, становится так тихо, что можно услышать, как пролетают над головой птицы.

- Все делаем по-настоящему, вы не играете, вы живёте! – объясняют массовке.

Посмотришь на актёров массовых сцен и невольно залюбуешься: у всех очень интересные, запоминающиеся лица. Кажется, что действительно попал в 40-е годы прошлого века. Но как только так подумаешь, замечаешь в пучке волос актрисы зелёную прядь или в ухе следы трёх серёжек.

- Я так сильно переживала, когда готовилась к съёмкам, - объясняет черноволосая девушка своей коллеге из массовки. – Всё отовсюду сняла!

- Да на языке бы никто пирсинг и не увидел, – отвечает на это собеседница.

- А у меня серьга была в носу, - присоединяется к обсуждению еще одна актриса массовки.

В это время другой представительнице прекрасного пола работники съёмочной площадки пачкают излишне белые носки.

- Уж больно они бросаются в глаза! – объясняет костюмер.

Каждого актёра массовых сцен разглядывают так, будто он-то и есть главный киногерой.

- Беретку сними! Платок смотрится лучше!

- Что у тебя на голове?

- Да меня уже дважды переплетали! – объясняет девушка.

- Особенности актёров массовых сцен в их терпении, это самое главное, - сказал журналистам генеральный директор киностудии «ВоенФильм» Игорь УГОЛЬНИКОВ. - Сейчас снимается другой эпизод, а они на солнце, не покидают те точки, которые были предоставлены нашими вторыми режиссёрами. Терпение для массовки – самый главный момент. Пока все не капризничают, но по опыту знаю, что через некоторое время капризы начнутся, поэтому буду подгонять нашу режиссёрскую группу...

Треть картины уже сняли. На рубеже под Медынью ориентировочно в течение двух месяцев будет снято две трети.

Напомним, что фильм с рабочим названием «Ильинский рубеж» посвящён подвигу подольских курсантов, которые ценой собственной жизни задержали немецкое наступление на Москву в годы Великой Отечественной войны.

В прокат он должен выйти в 2020 году. Все деньги, собранные от него, направят на строительство музея «Ильинские рубежи» в Малоярославецком районе. Ведь нынешний музей находится в плачевном состоянии.

Подробнее об этом читайте в ближайшем номере "Калужского перекрёстка".

Фото автора и Александра ФАЛАЛЕЕВА.