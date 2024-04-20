В Козельске открыли виртуальный концертный зал

Он появился в местной детской школе искусств. В торжественном открытии принял участие 20 апреля министр культуры и туризма региона Павел Суслов.

В зале 48 мест.

- Это позволит учащимся школы получить свободный доступ к лучшим образцам современной мировой музыкальной культуры, создаст особую культурную среду, - заявил Суслов. - Уверен, что появление в Козельске такого концертного зала повысит доступность классической музыки и откроет юным талантам новые горизонты для их будущей музыкальной карьеры.

С начала реализации национального проекта «Культура» с 2019 года в Калужской области открыли 15 виртуальных концертных залов.