Концерт группы КняZz в Калуге перенесли на 21 апреля

Такую дату в субботу сообщили организаторы. Выступление в этот день начнется в 18:00.

Напомним, музыканты должны были спеть калужанам 23 марта, однако мероприятие перенесли из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

В Обнинске КняZz выступит 20 апреля в 18:00.

Концерт Сергея Любавина в Калуге состоится 4 апреля в 19:00, в Обнинске - 5 апреля в 19:00.