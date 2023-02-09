В Калуге бывший начальник исправительной колонии осужден за взятку в 1,2 миллиона рублей

В Калуге за взятку в сумме 1,2 миллиона рублей к 10 годам в колонии строгого режима приговорен бывший начальник исправительной колонии №4 в Медыни. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Деньги передали родственники одного из осужденных, чтобы тому смягчили условия пребывания.

Также виновнику в течение восьми лет запретили работать в правоохранительных органах и лишили звания подполковник внутренней службы.

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