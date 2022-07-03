В Калужской области гостя семьи встретил сосед с вилами
В воскресенье, 3 июля, УМВД России по Калужской области сообщает о возбуждении уголовного дела об угрозе убийством в отношении жителя Козельского района.
В полицию обратился козельчанин и сказал, что 63-летний местный житель угрожал убить его вилами.
Подозреваемый и родственники потерпевшего, к которым тот приехал в гости, давно и серьезно конфликтуют.
Приехавший погостить мужчина прогуливаясь, оказался у дома фигуранта. Агрессивный мужчина вышел с вилами в руках и стал угрожать убийством.
Идет следствие. Фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы.
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