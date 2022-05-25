В Калужской области женщине грозит год колонии за плевок на флаг

В Обнинске полиция завершила расследование уголовного дела, возбужденного после того, как 40-летняя женщина плюнула на флаг России. В среду, 25 мая, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, жительница Обнинска плюнула на триколор, который был закреплен на капоте автомобиля. Это видели водитель машины и другие прохожие.

Предполагаемой виновнице грозит до года лишения свободы.

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