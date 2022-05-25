В Калужской области 21-летний сын воспитательницы шарил под одеялами девочек в саду
В среду, 25 мая, появилась информация о задержании в Калужской области 21-летнего мужчины, которого подозревают в педофилии. Об этом сообщили наши коллеги из «КП-Калуга».
По данным источника, задержанный – сын одной из воспитательниц детского сада. Он приходил к матери на работу и во время тихого часа приставал к девочкам.
Тревогу забили, когда одна из малышек рассказала старшему брату, что дядя в саду трогал ее за интимные места.
На допросе молодой человек сознался, что приставал к детям.
Проверка по данному делу продолжается. В правоохранительных органах пока не комментируют ситуацию.
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