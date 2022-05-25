В Калужской области 19-летний юноша продал микрофоны, которые арендовал

В Балабаново мужчина лишился четырех микрофонных радиосистем, которые сдал в аренду для съемок фильма. В среду, 25 мая, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

По версии следствия, он договаривался с потенциальным клиентом по телефону, а за микрофонами приехал посредник на такси.

Технику владельцу так и не вернули. Ущерб составил 110 тысяч рублей.

Вскоре мошенника нашли. Это 19-летний юноша из другого региона. Микрофоны он уже успел продать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Предполагаемому виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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