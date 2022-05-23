В Калужской области суд признал недействительным брак женщины с иностранцем

Еще один брак калужанки с иностранцем признали недействительным. В понедельник, 23 мая, об этом сообщила прокуратура Калужской области.

Как установил суд, 44-летняя жительница Кировского района за деньги вышла замуж за 26-летнего иностранца, чтобы тут получил разрешение на временное проживание вне квоты.

После признания брака недействительным мужчину могут лишить российского гражданства, которое он уже успел получить с помощью фиктивных документов.

На прошлой неделе губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в правоохранительные органы передано 4500 материалов по бракам с иностранцами за последние три года.

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