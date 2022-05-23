В Калужской области 25-летний мужчина ножом угрожал убить своих бабушку и дедушку

В Обнинске 25-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы за угрозы убийством. В понедельник, 23 мая, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, обнинец был пьян и грозил своим бабушке и дедушке, с которыми вместе живет, ножом. Пожилые люди всерьез восприняли эти угрозы и вызвали полицию.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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