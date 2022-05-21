Калужанка лишилась миллиона рублей

Жительнице Калуге позвонила незнакомка, представившаяся работницей банка. Собеседница сообщила, что третьи лица пытались похитить крупную денежную сумму с банковского счета калужанки, а затем предложила сохранить сбережения путем перевода их на безопасный счет.

Женщина, поверив, осуществила несколько денежных переводов на указанный банковский счет на общую сумму более 1 миллиона рублей и стала ожидать звонка с дальнейшими инструкциями.

Не дождавшись, калужанка самостоятельно осуществила звонок на номер, с которого ей поступали звонки, однако телефон оказался выключен.

Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.

Расследование продолжается.

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