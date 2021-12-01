Главная Новости Криминал
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

В Калужской области 37-летний мужчина убил жену, которая жаловалась на него в полицию

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 01.12.2021 13:42 1 1022
В Калужской области 37-летний мужчина убил жену, которая жаловалась на него в полицию

В Калужской области суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима 37-летнего жителя деревни Кабицыно Боровского района. Мужчину признали виновным в убийстве жены, сообщили в среду, 1 декабря, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Это преступление произошло в ночь на 22 мая. Ссора между супругами началась на почве ревности, говорят следователи.

Мужчина ударил жену ножом восемь раз. Пострадавшую успели довезти до больницы, но вскоре она скончалась.

- Ранее мужчина высказывал супруге угрозы, по поводу которых она обращалась в полицию, где было возбуждено и расследовалось уголовное дело, - пояснили также в Следственном комитете.

Двоих детей супругов взяли под опеку родственники женщины.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 01.12.2021 13:42 1 1022
Тэги: криминал следственный комитет
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Профессиональная подготовка специалистов в Калининграде
Запись к врачу рентгенологу онлайн
ДНК тест на отцовство для суда

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru