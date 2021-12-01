В Калужской области 37-летний мужчина убил жену, которая жаловалась на него в полицию

В Калужской области суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима 37-летнего жителя деревни Кабицыно Боровского района. Мужчину признали виновным в убийстве жены, сообщили в среду, 1 декабря, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Это преступление произошло в ночь на 22 мая. Ссора между супругами началась на почве ревности, говорят следователи.

Мужчина ударил жену ножом восемь раз. Пострадавшую успели довезти до больницы, но вскоре она скончалась.

- Ранее мужчина высказывал супруге угрозы, по поводу которых она обращалась в полицию, где было возбуждено и расследовалось уголовное дело, - пояснили также в Следственном комитете.

Двоих детей супругов взяли под опеку родственники женщины.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!