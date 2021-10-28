В Калужской области два трупа опознали с помощью анализа ДНК

Калужские полицейские с помощью анализа ДНК смогли опознать тела двоих мужчин, найденные в нашем регионе еще в 2014 и 2019 годах. В четверг, 28 октября, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

Умерший семь лет назад мужчина подозревался в причастности к совершению особо тяжкого преступления.

Второй умерший был неоднократно судим.

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