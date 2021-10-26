В Калужской области сбегавший преступник сломал ноги полицейскому
В Обнинске до 10 лет колонии грозит жителю Тверской области. Его обвиняют в применении насилия по отношению к полицейскому, сообщили во, вторник, 26 октября, в прокуратуре Калужской области.
По версии следствия, в мае 2021 года полицейские на одной из улиц Обнинска остановили «Мерседес Бенц». Водителя подозревали в причастности к краже.
Но предполагаемый виновник решил сбежать и дважды проехал по ногам полицейского. У того зафиксировали переломы.
Вскоре мужчину задержали. В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.
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