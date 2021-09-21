В Калужской области страховой агент присвоил деньги за КАСКО и ОСАГО
В Калужской области завели уголовное дело на страхового агента. Об этом случае во вторник, 21 сентября, сообщили в региональном управлении МВД.
По версии следствия, мужчина работал в страховой фирме, оформлял документы водителям, но деньги за ОСАГО и КАСКО оставлял себе.
На данный момент известно о десяти таких случаях. Общая сумма ущерба составила 88 тысяч рублей.
На имущество предполагаемого виновника наложили арест.
В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.