На дороге Калуга – Медынь полицейские задержали автомобиль «Ауди А6», разыскиваемый Интерполом
В Калужской области сотрудники ГИБДД на дороге Калуга - Медынь остановили автомобиль «Ауди А6», номера которого были скрыты картоном. Проверка по базе показала, что машина находится в розыске Интерпола, сообщили в УГИБДД по Калужской области.
За рулем авто находился 27-летний мужчина.
- Также лицо, находившееся в машине, совершило хищение топлива на одной из автозаправочных станций, - подчеркнули в полиции.
Сейчас разбирательство по этому инциденту продолжается.