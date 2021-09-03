На дороге Калуга – Медынь полицейские задержали автомобиль «Ауди А6», разыскиваемый Интерполом

В Калужской области сотрудники ГИБДД на дороге Калуга - Медынь остановили автомобиль «Ауди А6», номера которого были скрыты картоном. Проверка по базе показала, что машина находится в розыске Интерпола, сообщили в УГИБДД по Калужской области.

За рулем авто находился 27-летний мужчина.

- Также лицо, находившееся в машине, совершило хищение топлива на одной из автозаправочных станций, - подчеркнули в полиции.

Сейчас разбирательство по этому инциденту продолжается.