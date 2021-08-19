В Калужской области задержан заключенный, сбежавший из колонии

В среду, 18 августа, в Малоярославце сотрудники УФСИН и УМВД по Калужской области задержали заключенного, который 4 августа сбежал из колонии-поселения №6 в Калуге на улице Николо-Козинской. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Найти мужчину удалось с помощью информации от неравнодушных граждан, пояснили в УФСИН.

В отношении этого человека возбуждено новое уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, мужчина сбежал, когда находился на плановом лечении в одном из медучреждений города.