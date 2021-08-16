В Калуге ночью задержали угонщика

В Калуге ночью задержали мужчину, которого подозревают в угоне автомобиля. Об этом инциденте сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.

Инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль, который ехал с выключенными фарами. Его остановили, водителя попросили предъявить документы. Но тот безуспешно попытался сбежать.

- При установлении личности, было выяснено, что мужчина не является владельцем транспортного средства, - подчеркнули в полиции. - Правоохранители связались с хозяином машины, который подтвердил ее отсутствие на парковочном месте.

От освидетельствования на состояние опьянения задержанный отказался.

Предполагаемому виновнику грозит до шести месяцев ареста.