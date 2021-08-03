В доме у жителя Калужской области обнаружили склад оружия времен Великой Отечественной войны

В Калужской области в ближайшее время суд начнет рассматривать уголовное дело 60-летнего жителя Ульяновского района. Мужчину обвиняют в незаконном хранении оружия, сообщает во вторник, 3 августа, прокуратура региона. уголовное дело в отношении

- На протяжении нескольких лет обвиняемый, проводя земельные работы, регулярно находил запрещенные к обороту предметы вооружения, оставшиеся со времен Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., которые незаконно хранил в своем доме, - заявили в прокуратуре.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.