В Калужской области поймали алкогольного вора

Житель города Людиново подозревается в краже. Об этом сообщили в УМВД по Калужской области в понедельник, 5 июля.

Мужчина отжал входную дверь и проник в местный продуктовый магазин, откуда он украл алкоголя и сигарет на 23 тысячи рублей.

- Как полагают оперативники, через несколько дней фигурант аналогичным способом проник в помещение другого магазина, откуда совершил также алкогольную и табачную продукцию, причинив материальный ущерб на сумму более 16 тысяч рублей, - отметили в полиции. - Похищенным имуществом мужчина распорядился по своему усмотрению.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Сейчас ведется следствие.