В Калужской области 67-летний мужчина по пьяни стрелял по дому соседей

Пьяный 67-летний житель частного сектора Малоярославца поругался с соседями и устроил стрельбу. Об этом сообщили в УМВД по Калужской области в четверг, 24 июня.

- Его соседи, которые и позвонили в полицию с просьбой о помощи, рассказали стражам порядка, что между ними и фигурантом произошел конфликт, после которого гражданин зашел в свой дом и вышел из него, держа в руках ружье и высказывая угрозы убийством, - отметили в полиции. - Потерпевшие, реально опасаясь за свою жизнь, поспешили зайти к себе домой, после чего подозреваемый произвел выстрел из ружья в сторону открытой входной двери дома соседей.

Дебошира задержали и отвезли в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде.