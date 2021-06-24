В Калужской области 67-летний мужчина по пьяни стрелял по дому соседей
Пьяный 67-летний житель частного сектора Малоярославца поругался с соседями и устроил стрельбу. Об этом сообщили в УМВД по Калужской области в четверг, 24 июня.
- Его соседи, которые и позвонили в полицию с просьбой о помощи, рассказали стражам порядка, что между ними и фигурантом произошел конфликт, после которого гражданин зашел в свой дом и вышел из него, держа в руках ружье и высказывая угрозы убийством, - отметили в полиции. - Потерпевшие, реально опасаясь за свою жизнь, поспешили зайти к себе домой, после чего подозреваемый произвел выстрел из ружья в сторону открытой входной двери дома соседей.
Дебошира задержали и отвезли в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде.