В доме у жителя Калужской области нашли 4,5 килограмма тротила

В Калужской области у 45-летнего жителя Кировского района обнаружили 4,5 килограмма взрывчатки. Об этом 16 июня сообщили в региональном УМВД.

- Экспертиза показала, что объект исследования является промышленно изготовленным бризантным взрывчатым веществом «тротил» общим весом 4523,3 грамма, пригодным для производства взрыва и представляет серьезную опасность для окружающих, - пояснили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Мужчине грозит до пяти лет колонии.