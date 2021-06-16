В Калужской области водитель продал служебный грузовик на запчасти

В Калужской области мужчину из ближнего зарубежья подозревают в краже грузового автомобиля. В среду, 16 июня, об этом инциденте сообщили в УМВД по Калужской области.

По предварительным данным полиции, подозреваемый работал водителем на грузовике с полуприцепом. Но в какой-то момент решил обмануть работодателя и продал автомобиль на запчасти.

Ущерб оценили в два миллиона рублей.

- В настоящее время расследование продолжается, - пояснили в УМВД. - Правоохранители не исключают, что в зависимости от дальнейших показаний потерпевшего и подозреваемого действия фигуранта могут быть переквалифицированы на самоуправство.