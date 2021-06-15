Житель Калужской области отдал деньги интимным мошенникам

Житель Обнинска стал жертвой мошенников. Во вторник, 15 июня, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

- В дежурную часть обратился гражданин, который стал жертвой мошенников под предлогом оказания интимных услуг, - пояснили в полиции. - Со слов заявителя, в сети Интернет он нашел заинтересовавшее его объявление, указал на ресурсе свой номер телефона. В дальнейшем, договорившись с представителями сайта о цене, перечислил денежные средства на указанный ему счет.

Однако на этом все и закончилось - мужчине никто не перезвонил. Он потерял 23 тысячи рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Виновников ищут.