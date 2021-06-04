В Калуге 33-летнего мужчину подозревают в нападении на работницу бара

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя соседнего региона. Мужчину подозревают в разбое, сообщили в пятницу, 4 июня, в УМВД по Калужской области.

- Ранее судимый житель соседнего региона, приехавший в Калугу в гости к знакомому, пришел в один из баров областного центра, - отметили в полиции. - У работницы заведения мужчина попросил налить в долг пиво, на что женщина ответила отказом, объяснив, что правилами организации запрещено отпускать товар клиентам без оплаты. Тогда гражданин вышел на улицу, но через несколько минут вернулся, держа в руке предмет, похожий на нож. Размахивая им и высказывая угрозы в адрес потерпевшей, он потребовал налить ему пиво в пластиковую бутылку, что, испугавшись, женщина и сделала. Затем фигурант вышел из бара, но снова вернулся и, продолжая угрожать, повторил свои требования, после чего с похищенным направился к дому.

Расследование сейчас продолжается. Подозреваемому грозит до десяти лет колонии.