Житель Калужской области вложил в фальшивую биржу 1,3 миллиона рублей

Житель Обнинска стал жертвой мошенников, поверив в заработок на виртуальной бирже. В понедельник, 31 мая, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

- Мужчине позвонила девушка с номера телефона московского региона и предложила поучаствовать в игре на бирже, сказав, что можно заработать большое количество денег, но для начала нужно перевести 15 тысяч рублей, - пояснили в полиции. - Ничего не заподозрив, обнинец сразу согласился на сомнительное предложение и перечислил денежные средства на якобы созданный специально для него уникальный адрес на сайте виртуальной бирже. В тот же день ему снова перезвонили девушка и сообщила номер телефона брокера, с которым потерпевший в дальнейшем стал общаться.

После трех вложений виртуальная прибыль стала увеличиваться, и уже через три дня брокер предложил увеличить суммы вкладов от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

- Когда деньги у клиента закончились, собеседники предложили ему оформить кредит, - отметили в УМВД. - Оформив дистанционно кредит в размере 300 тысяч рублей, гражданин перевел незнакомцам и эту сумму. Злоумышленники предложили внести дополнительно 20 тысяч долларов, для продолжения игры на бирже. Однако узнав, что такой суммы денежных средств у гражданина нет, «брокер» предупредил о прекращении заработка. Когда потерпевший пытался вернуть свои средства, то счет был уже заблокирован, а, чтобы разблокировать его, представители биржи потребовали дополнительный взнос в размере 4 тысяч рублей. Данные денежные средства гражданин занял у знакомых и снова перевел на счет в приложении. Но и после этого незнакомцы продолжили требовать дополнительных финансовых вложений, угрожая начислением пений и расторжением сделки.

Толь после этого мужчина понял, что имеет дело с мошенниками, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.