Калужанин стал жертвой букмекера-мошенника в интернете

В Калуге мужчина решил заработать с помощью ставок на спорт и вступил в интернет-сообщество. Он перечислил организатору более 30 тысяч рублей, после чего тот перестал выходить на связь. Подозреваемый в хищении установлен. Ведется расследование, сообщили в пятницу, 28 мая, в УМВД по городу Калуге.

Организаторы сообщества предложили калужанину приобрести недельный прогноз для ставок на результаты выигрышей в спортивных играх. Как утверждает полиция, он согласился и перевел деньги. Затем организатор рассказал о возможности делать ставки через него. Калужанин решил воспользоваться этими услугами и сделал денежный перевод. Через некоторое время ему сообщили о том, что он выиграл более 90 тысяч рублей, но для получения денег необходимо оплатить налог. Поверив, мужчина опять сделал перевод. После этого собеседник перестал выходить на связь, так и не вернув выигрыш.

- Общая сумма причиненного ему ущерба составила более 30 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД. - В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в хищении был установлен. Им оказался 20-летний житель города Вологда.

В настоящее время расследование продолжается. Как поясняет полиция, проверяется причастность фигуранта к аналогичным противоправным действиям.