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В Калуге футбольного фаната оштрафовали на 10 тысяч рублей за ролик в интернете

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.05.2021 10:01 0 251
В Калуге футбольного фаната оштрафовали на 10 тысяч рублей за ролик в интернете

В Калуге 19-летнего футбольного фаната оштрафовали на 10 тысяч рублей за размещение в интернете видео, которое возбуждает околофутбольную агрессию. В пятницу, 28 мая, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

- Проведенным исследованием в обнаруженном видеоматериале выявлены признаки возбуждения ненависти по отношению к футбольным болельщикам ряда футбольных команд, а также высказывание побудительного характера, призывающие к враждебным, связанным с насилием, действиям в отношении футбольных болельщиков, - пояснили в полиции.

По административной статье 20.3.1 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» юному калужанину вынесли минимальное наказание.

- Полицией инициирована процедура внесения персональных данных фигуранта в учет лиц, в отношении которых могут быть приняты ограничительные меры при посещении официальных спортивных соревнований, - подчеркнули также в УМВД.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.05.2021 10:01 0 251
Тэги: криминал спорт футбол
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