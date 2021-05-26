В Обнинске мошенники сдавали жилье дважды

Житель Обнинска нашел квартиру для найма по объявлению в интернете. Заключил договор и получил ключи. Придя через несколько дней по адресу своего нового проживания, мужчина обнаружил в квартире незнакомца. Человек проживал здесь уже длительное время и предъявил свой договор аренды. Пострадавший обратился в полицию, сообщили в среду, 26 мая, в УМВД по Калужской области.

- Он рассказал, что при осмотре квартиры обратил внимание на чужие личные вещи, – рассказали в полиции. - Женщина, показывающая ему жилье, пояснила, что они принадлежат предыдущему жильцу, якобы не оплатившему аренду, и попросила в случае его явки не отдавать их должнику. Мужчина передал в качестве предоплаты 15 тысяч рублей и забрал ключи.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». В ближайшее время женщине, взявшей предоплату у нового жильца, предстоит общение с правоохранителями с целью разъяснения обстоятельства произошедшего.