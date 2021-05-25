В Калужской области женщина из Саратова сбывала фальшивые деньги

В Калужской области вынесен приговор 28-летней жительнице Саратова. Ее признали виновной в сбыте фальшивых денег, сообщили во вторник, 25 мая, в региональном УМВД.

- При посещении торговых точек в Обнинске и Боровском районе она приобретала товар на незначительную сумму, расплачиваясь за него поддельными денежными купюрами номиналом 5 тысяч рублей, получая сдачу настоящими деньгами, - рассказали в полиции. - Личность и местонахождение фигурантки были установлены при реализации оперативно-розыскных мероприятий.

Доказана причастность женщины к сбыту трех фальшивых купюр. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.