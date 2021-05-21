Жительница Калужской области заплатила 480 тысяч рублей за несуществующий автомобиль

Жительница Жуковского района Калужской области стали жертвой мошенника. Подозреваемого удалось задержать, сообщили в пятницу, 21 мая, в пресс-службе УМВД по Калужской области.

- Как пояснила потерпевшая, она решила приобрести автомобиль. На сайте объявлений девушка нашла подходящий вариант по привлекательной цене, - отмечают в полиции. - Созвонившись с продавцом, обсудив технические характеристики авто и обговорив условия сделки, гражданка перевела предоплату за транспортное средство в размере 480 тысяч рублей. После осуществления операции девушка перезвонила продавцу, но телефон уже был недоступен. Заявительница поняла, что стала жертвой мошенника и незамедлительно с заявлением обратилась в полицию.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество». И подозреваемого вскоре удалось найти. Это 28-летний мужчина из Жуковского района.

- Фигурант разместил в сети объявления о продаже несуществующих автомобилей, а фотографии транспортных средств взял из открытых источников, - считают в УМВД.

Этого же человека подозревают в таком же мошенничестве с жителем Белгородской области. Там ущерб составил более 150 тысяч рублей.

Расследование сейчас продолжается.