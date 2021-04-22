Бывшего главного инженера «Калугатеплосети» осудили на три года за мошенничество с квартирами

Бывший главный инженер МУП «Калугатеплосеть» приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество. Соответствующее решение вынес суд, сообщает в четверг, 21 апреля, прокуратура Калужской области.

Как мы ранее сообщали, следствие выяснило, что главный инженер действовал в период с октября 2013 по август 2014 года в сговоре с бывшим директором и заместителем директора по экономике и финансам «Калугатеплосети».

- Достоверно зная о наличии задолженности ЗАО «Строительное управление № 155» перед МУП «Калугатеплосеть» Калуги на сумму около 9 миллионов рублей, они искусственно создали задолженность предприятия перед подконтрольной им организацией, имеющей признаки «фирмы-однодневки», - пояснили в прокуратуре. - Злоумышленники заключили фиктивные договоры на выполнение работ – оказание услуг на указанную сумму, после чего, путем заключения трех договоров цессии уступили право требования данной задолженности в пользу подконтрольной им организации, имеющей признаки «фирмы-однодневки».

«СУ-155» погасило задолженность перед подконтрольной подельникам организацией тремя квартирами. Жилье оформили на родственников виновников, подчеркивают в прокуратуре.

Ущерб муниципальному предприятию составил около 9 миллионов рублей.

Это не первое дело о деятельности «Калугатеплосети». В феврале 2021 года районный суд в Калуге приговорил бывшего директора МУП «Калугатеплосеть» Виктора Устинова к четырем с половиной годам лишения свободы по делу о хищении 35 миллионов рублей. Действовавший с ним в сговоре предприниматель получил четыре года колонии.