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Бывшего главного инженера «Калугатеплосети» осудили на три года за мошенничество с квартирами

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 22.04.2021 11:49 1 2367
Бывшего главного инженера «Калугатеплосети» осудили на три года за мошенничество с квартирами

Бывший главный инженер МУП «Калугатеплосеть» приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество. Соответствующее решение вынес суд, сообщает в четверг, 21 апреля, прокуратура Калужской области.

Как мы ранее сообщали, следствие выяснило, что главный инженер действовал в период с октября 2013 по август 2014 года в сговоре с бывшим директором и заместителем директора по экономике и финансам «Калугатеплосети».

- Достоверно зная о наличии задолженности ЗАО «Строительное управление № 155» перед МУП «Калугатеплосеть» Калуги на сумму около 9 миллионов рублей, они искусственно создали задолженность предприятия перед подконтрольной им организацией, имеющей признаки «фирмы-однодневки», - пояснили в прокуратуре. - Злоумышленники заключили фиктивные договоры на выполнение работ – оказание услуг на указанную сумму, после чего, путем заключения трех договоров цессии уступили право требования данной задолженности в пользу подконтрольной им организации, имеющей признаки «фирмы-однодневки».

«СУ-155» погасило задолженность перед подконтрольной подельникам организацией тремя квартирами. Жилье оформили на родственников виновников, подчеркивают в прокуратуре.

Ущерб муниципальному предприятию составил около 9 миллионов рублей.

Это не первое дело о деятельности «Калугатеплосети». В феврале 2021 года районный суд в Калуге приговорил бывшего директора МУП «Калугатеплосеть» Виктора Устинова к четырем с половиной годам лишения свободы по делу о хищении 35 миллионов рублей. Действовавший с ним в сговоре предприниматель получил четыре года колонии.

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 22.04.2021 11:49 1 2367
Тэги: криминал
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