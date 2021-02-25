Бывший директор «Калугатеплосети» Виктор Устинов осужден за хищение 35 миллионов рублей

Калужским районный суд признал бывшего директора МУП «Калугатеплосеть» Виктора УСТИНОВА виновным в двух эпизодах хищения. Подробности в четверг, 25 февраля, сообщили в прокуратуре Калужской области.

- Подсудимый с апреля 2016 года по январь 2017 года совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества МУП «Калугатеплосеть», совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере – ч. 4 ст. 160 УК РФ; а также присвоение, то есть хищение чужого имущества МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере – ч. 3 ст. 160 УК РФ, - подчеркнули в прокуратуре.

Как установил суд, 43-летний Устинов заключил фиктивные договоры с двумя подконтрольными коммерческими организациями на выполнение работ-услуг на объектах, находящихся в введении МУП «Калугатеплосеть».

- Без фактически выполненных работ по данным договорам и проведенным оплатам по ним без выполнения работ он незаконно вывел денежные средства со счетов предприятия на счета подконтрольных им организаций, - сообщает прокуратура. - При этом работы и услуги по договорам выполнялись за счет сил и средств МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги.

Размер причиненного ущерба муниципальному предприятию превысил 35 миллионов рублей.

- Подсудимый вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с органами предварительного расследования. В связи с этим, уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, без исследования доказательств по делу, - пояснили в прокуратуре. - Как сообщалось ранее, государственный обвинитель в судебных прениях предложил назначить подсудимому наказание в виде реального лишения свободы. Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины подсудимого и назначил ему окончательное наказание по совокупности преступлений в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Напомним, следствие заинтересовалось Устиновым в октябре 2019 года, когда он занимал должность начальника управления ЖКХ Калуги. «Калугатеплосеть» бывший чиновник возглавлял в 2015-2016 годах.