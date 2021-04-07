В Калуге вынесли приговор предпринимателю за хищение 35 миллионов у «Калугатеплосети»

В феврале 2021 года районный суд в Калуге приговорил бывшего директора МУП «Калугатеплосеть» Виктора Устинова к четырем с половиной годам лишения свободы по делу о хищении 35 миллионов рублей. А в среду, 7 апреля, прокуратура Калужской области сообщила о приговоре 40-летнему предпринимателю, который был соучастником Устинова.

- Подсудимый, занимая должность руководителя строительных организаций, в период с апреля 2016 года по январь 2017 года заключил фиктивные договоры с МУП «Калугатеплосеть» на выполнение работ-услуг на обьектах, находящихся в введении предприятия без фактически выполненных работ и проведенными оплатами по ним незаконно вывел денежные средства со счетов муниципального предприятия на счета подконтрольных ему организаций, - подчеркнули в прокуратуре. - При этом работы и услуги по договорам выполнялись за счет сил и средств МУП «Калугатеплосеть».

Суд назначил виновнику наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.