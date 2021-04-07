Главная Новости Криминал
COVID-19 Районы, кварталы Клиника года Паводок

В Калуге вынесли приговор предпринимателю за хищение 35 миллионов у «Калугатеплосети»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.04.2021 11:54 0 1352
В Калуге вынесли приговор предпринимателю за хищение 35 миллионов у «Калугатеплосети»

В феврале 2021 года районный суд в Калуге приговорил бывшего директора МУП «Калугатеплосеть» Виктора Устинова к четырем с половиной годам лишения свободы по делу о хищении 35 миллионов рублей. А в среду, 7 апреля, прокуратура Калужской области сообщила о приговоре 40-летнему предпринимателю, который был соучастником Устинова.

- Подсудимый, занимая должность руководителя строительных организаций, в период с апреля 2016 года по январь 2017 года заключил фиктивные договоры с МУП «Калугатеплосеть» на выполнение работ-услуг на обьектах, находящихся в введении предприятия без фактически выполненных работ и проведенными оплатами по ним незаконно вывел денежные средства со счетов муниципального предприятия на счета подконтрольных ему организаций, - подчеркнули в прокуратуре. - При этом работы и услуги по договорам выполнялись за счет сил и средств МУП «Калугатеплосеть».

Суд назначил виновнику наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.04.2021 11:54 0 1352
Тэги: криминал виктор устинов
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А почему вы до сих пор не привились от коронавируса? 
Всего проголосовало: 799
Новости Обнинска
Новости партнеров
Лучшие семейные автомобили для регулярной эксплуатации разбор рынка
Красивую и недорогую мебель – в каждый дом
Покупка квартиры в Алании как отличный выбор

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru