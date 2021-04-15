Бывшего главного инженера «Калугатеплосети» обвиняют в хищении трех квартир

В Калуге состоялись судебные прения по уголовному делу бывшего главного инженера МУП «Калугатеплосеть». В четверг, 15 апреля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

За хищения обвинитель попросил наказать мужчину лишением свободы на срок 4 года и 10 месяцев.

По версии следствия, в период со 2 октября 2013 года по 4 августа 2014 года главный инженер, действуя в сговоре с директором и заместителем директора по экономике и финансам «Калугатеплосети», заключил фиктивные договоры на выполнение работ между муниципальным предприятием и подконтрольной ему организацией, имеющей признаки «фирмы-однодневки». Также были заключены гражданско-правовые договоры от имени «Калугатеплосети» с ЗАО «Строительное управление № 155», обанкротившимся спустя два года. В результате, считает следствие, указанное руководство муниципального предприятия похитило деньги «Калугатеплосети» и приобрело три квартиры в Калуге общей стоимостью 9 миллионов рублей.

В ближайшее время по этому делу вынесут приговор.

Как мы уже рассказывали, это не первое дело о деятельности «Калугатеплосети». В феврале 2021 года районный суд в Калуге приговорил бывшего директора МУП «Калугатеплосеть» Виктора Устинова к четырем с половиной годам лишения свободы по делу о хищении 35 миллионов рублей. Действовавший с ним в сговоре предприниматель получил четыре года колонии.