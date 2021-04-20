В Калужской области москвича приговорили к шести годам колонии за избиение полицейского

Малоярославецкий районный суд вынес приговор по уголовному делу 42-летнего жителя Москвы. За применение насилия по отношению к представителю власти мужчину приговорили к шести годам колонии общего режима, сообщает во вторник, 20 апреля, прокуратура Калужской области.

- В августе 2020 года в одном из СНТ Малоярославецкого района участковый уполномоченный полиции проводил проверочные мероприятия по поступившему сообщению о нарушении общественного порядка со стороны подсудимого, - пояснили в прокуратуре. - Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно схватил сотрудника полиции за руку и нанес не менее 3 ударов головой в лицо, причинив кровоподтек, ссадину и закрытый перелом костей носа.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.