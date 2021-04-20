В Калужской области москвич воровал ливневые решетки

В городе Обнинске 32-летний житель Москвы воровал ливневые решетки. Во вторник, 20 апреля, об этом сообщает УМВД по Калужской области.

- Изобличить фигуранта удалось с помощью имеющейся оперативной информации и использования камер видеонаблюдения, - пояснили в полиции. - Действия фигуранта, который передвигался на принадлежащем ему транспортном средстве, были зафиксированы видеокамерами.

В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к пяти эпизодам.

- Похищенное имущество мужчина сдал в пункт приема металла в Боровском районе, - считают в УМВД. - Полученные денежные средства потратил на собственные нужды.

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