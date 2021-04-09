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В Калужской области мужчина донес на женщину в полицию, чтобы привлечь ее внимание

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.04.2021 14:27 0 619
В Калужской области мужчина донес на женщину в полицию, чтобы привлечь ее внимание

В Людиновском районе на мужчину завели уголовное дело за заведомо ложный донос. В пятницу, 9 апреля, об этом сообщает УМВД по Калужской области.

- В дежурную часть обратился местный житель с заявлением о том, что его бывшая сожительница украла старинную икону, принадлежащую заявителю, - пояснили в полиции. - Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за ложный донос, гражданин собственноручно написал заявление и описал возможные обстоятельства произошедшего.

В то же время женщина заявила полиции, что не имеет никакого отношения к краже.

- Дальнейшая проверка позволила усомниться в достоверности озвученной мужчиной информации. Вскоре гражданин признался, что никакой кражи не было и в собственности старинных икон не находилось, а написал заявление для того, чтобы привлечь внимание женщины, которая отказывалась от общения с ним, - рассказали в УМВД.

Расследование уголовного дела по статье «Заведомо ложный донос» продолжается.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.04.2021 14:27 0 619
Тэги: криминал полиция
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