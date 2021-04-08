В Калуге молодой человек пытался угнать 11 автомобилей

В Калуге задержан 22-летний молодой человек, которого подозревают в угоне автомобилей на территории столицы региона. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщили в УМВД по Калужской области.

- В ходе осмотра мест происшествий на стекле одной из автомашин экспертом криминалистом был обнаружен след пальца руки, оставленный возможным подозреваемым, - пояснили в полиции. - При проверке отпечатка по имеющимся учетам было установлено, что он принадлежит ранее судимому 22-летнему калужанину.

Молодого человека нашли в соседнем регионе.

По версии следствия, по ночам он разбивал стекла либо повреждал замки и пытался завести автомобили, соединяя провода. Если это не получалось, он пробовал угнать соседние машины.

- В настоящее время дознанием установлена возможная причастность подозреваемого к 11 эпизодам противоправной деятельности, из которых по трем ему удалось довести свой умысел до конца, - подчеркивают в УМВД. - Угнанные автомобили были обнаружены на улицах областного центра со следами повреждений в результате наезда на препятствия.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Угон» и «Покушение на угон». Калужанину грозит до пяти лет лишения свободы.