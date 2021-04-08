Калужская полиция задержала мужчину, который с 2017 года находился в федеральном розыске

Калужской полиции удалось задержать 43-летнего мужчину, который с 2017 года находился в федеральном розыске. В четверг, 8 апреля, об этом сообщает региональное управление МВД.

- Мужчина, возможно, причастен к серии имущественных преступлений, совершенных на территории Калужской области, - подчеркивают в полиции.

Найти его удалось в одном из городов соседней области.

- По данному адресу незамедлительно выехала группа оперативников уголовного розыска, - рассказали в УМВД. - Мужчина был задержан и доставлен в Калугу для проведения следственных действий. В настоящее время решается вопрос об избрании гражданину меры пресечения в виде ареста.