В Калужской области владелец гостиницы отдал мошеннице 200 тысяч рублей

В Калужской области владелец гостиницы в Обнинске лишился 200 тысяч рублей, поверив мошеннице. Во вторник, 6 апреля, об этом сообщает региональное управление МВД.

- Некоторое время назад мужчина через третьих лиц познакомился с 48-летней жительницей Москвы. Женщина предложила собеседнику содействие в привлечении туристов, сославшись на то, что имеет влиятельные связи в представительствах посольства одной из стран и обладает опытом организации туристических поездок, - отмечают в полиции. - Мужчина подготовил на иностранном языке презентацию своего отеля и направил его фигурантке по электронной почте. В ходе дальнейшего общения женщина обмолвилась, что для реализации задуманного проекта необходимо дополнительное финансирование, оценив свои услуги в сумму около 200 тысяч рублей. Мужчина перевел денежные средства.

Но, получив деньги, женщина перестала выходить на связь.

Расследование сейчас продолжается.