В Калуге мужчина на улице ограбил 11-летнего мальчика

В Калуге 33-летний мужчина задержан по подозрению в грабеже. Подробности в пятницу, 2 апреля, сообщили в УМВД по Калужской области

- 11-летний ребенок находился на улице областного центра и держал в руке мобильный телефон, - отмечают в полиции. - В это время к нему подошел неизвестный мужчина и, выхватив гаджет, попытался скрыться. На крики о помощи обратил внимание один из граждан, который задержал злоумышленника и сообщил о произошедшем в полицию.

Телефон у предполагаемого виновника изъяли. Сейчас продолжается расследование. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.